Первый Суперкубок России по волейболу на снегу пройдет в Москве

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Москва, 30 мая. 31 мая в российской столице будет разыгран первый Суперкубок России по волейболу на снегу. Об этом рассказали во вторник официальные представители Департамента спорта и туризма Москвы.

Как передает издание «Вечерняя Москва», данное мероприятие приурочено к открытию Мирового тура по пляжному волейболу, в котором примут участие сразу 96 команд.

Напомним, ранее стало известно о том, что руководство Всероссийской федерации волейбола поставило перед главным тренером сборной страны Сергеем Шляпниковым задачу пробиться на ЧМ-2018.