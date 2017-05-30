Путин обсудил с Совбезом РФ переговоры с Макроном

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Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин провел обсуждение с постоянными членами Совета Безопасности РФ прошедшие накануне переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент проинформировал участников совещания о состоявшихся накануне во Франции переговорах. Среди прочих вопросов, была затронута актуальная внутрироссийская социально-экономическая повестка дня.

Кроме того, Путин поздравил постоянных участников Совбеза с наступающим 25-летним юбилеем создания организации.

На совещании присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель ФСБ Александр Бортников, а также глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.