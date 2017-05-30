Московское метро избавят от рекламных аудиороликов
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Москва, 30 мая. Столичная подземка намерена отказаться от трансляции коммерческих рекламных аудироликов. Об этом сообщил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
Договор с коммерческой компанией, которая ранее занималась размещением аудироликов в метро, истекает 1 июня этого года.
По словам Ликсутова, по истечении этого договора, в метро будут транслироваться лишь сообщения, касающиеся самого метрополитена и транспорта Москвы, а также социальная реклама.
«Никакой коммерческой рекламы на линиях, которая раздражала пассажиров метрополитена, больше звучать не будет», — подчеркнул Ликсутов.
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