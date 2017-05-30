Россия на встрече «нормандской четверке» призвала Киев прекратить блокаду Донбасса

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Москва, 30 мая. Россия на встрече «нормандской четверки» потребовала от Киева незамедлительно прекратить экономическую блокаду Донбасса, которая ведет к гуманитарной катастрофе. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Российская сторона подчеркнула необходимость безотлагательного снятия веденной Киевом блокады Донбасса, которая ведет к гуманитарной катастрофе. Особенно это касается проблем водоснабжения и социальных выплат населению», — говорится в сообщении.

Встреча заместителей глав МИД «нормандской четверки» состоялась сегодня в Берлине. По итогам встречи замглавы МИД РФ Григорий Карасин отметил, что переговоры прошли в конструктивном ключе.