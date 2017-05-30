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Россия
Собянин назвал бушевавший в Москве ураган беспрецедентной трагедией

Собянин назвал бушевавший в Москве ураган беспрецедентной трагедией

21:34  30 Мая 2017
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Собянин назвал бушевавший в Москве ураган беспрецедентной трагедией

Москва, 30 мая. Ураган, который бушевал Москве и Подмосковье 29 мая, стал самым разрушительным за всю историю метеонаблюдений в российской столице. Об этом заявил глава города Сергей Собянин.

«То, что вчера случилось, можно назвать беспрецедентной трагедией», — подчеркнул мэр.

Собянин также надеется на то, что город будет быстро приведен в порядок.

Напомним, ранее стало известно о том, что военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) были привлечены к ликвидации последствий мощного урагана на территории Москвы.

#москва #собянин #ураган
Алексей Громов
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