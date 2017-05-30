Путин исключил возможность назначения главы РАН правительством или президентом

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Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин исключает возможность назначения главы Российской академии наук (РАН) правительством; его должно избирать академическое сообщество. Об этом заявил помощник главы государства Андрей Фурсенко.

Как отметил Фурсенко, российский президент подчеркнул, что глава РАН должен избираться академическим сообществом, а не назначаться президентов или правительством РФ.

Фурсенко добавил, что порядок избрания главы РАН, а также форма, в которой будет учитываться позиция правительства России в этом вопросе, еще подлежит обсуждению. Предполагается, что консультации по этому вопросу продолжатся в ближайшее время.

Отмечается, что кандидатуры на пост президента РАН на прошедшей встрече российского лидера с академиками не обсуждались.