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Сирия, 31 мая. САА зачистила от боевиков территории в Восточной Гуте, а также уничтожила группу террористов ИГ* в Дейр эз-Зоре. Иракская армия освободила город Умм Аль-Джарис, продвинувшись к сирийской границе. Курды заняли новые деревни вблизи Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: вели бомбардировку позиций террористов ИГ в районе города Укейрибат.

Сирийская арабская армия (САА): освободила ряд территорий к югу от города Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте Дамаска; нанесла серию авиаударов по укрепрайонам исламистов внутри анклава вооруженной оппозиции на юго-западе провинции Дамаск; отбила атаку «Тахрир Аш-Шам» к западу от Алеппо; освободила населенный пункт Вади Аль-Хайт к северу от Масканы; взяла под контроль населенный пункт Хильба на юго-востоке Хомса; ликвидировала группу из 11 боевиков в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): провело минометный обстрел города Мухаррам к востоку от Хомса; обстреливало районы Аль-Кусур и Аль-Джура в Дейр эз-Зоре; потеряло населенный пункт Умм Аль-Джарис в провинции Ниневия в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): отбила атаку курдов недалеко от населенного пункта Дарат Изза на севере Алеппо; атаковала колонну сирийской армии на пути в Даръа.

Курды: заняли деревни Хора, Баруда и Матруя, находящиеся в 20 км к востоку от города Ат-Табка.

Провинция Дамаск

В течение дня продолжались столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции в Восточной Гуте Дамаска. Правительственные войска освободили ряд сельскохозяйственных угодий к югу от города Хош Аль-Давахира, а также ликвидировали в ходе наступления 14 радикалов группировки «Джейш Аль-Ислам»*****, сообщает информационное агентство Al Masdar News. Несколько бойцов армии Башара Асада получили ранения. Кроме того, САА провела артиллерийский обстрел позиций боевиков вблизи деревни Аль-Махмадия. САА действует на данном направлении вместе с отрядами палестинского ополчения и подразделениями NDF******.

ВВС Сирии также оказывают активную поддержку наступлению с воздуха. Сирийская авиация нанесла серию авиаударов по укрепрайонам исламистов на окраинах населенных пунктов Мугур Аль-Мир и Аль-Захр Аль-Асвад в юго-западной части провинции Дамаск.

Тем временем, после эвакуации последней партии боевиков в провинцию Идлиб, саперы сирийской армии весь день вели работы по разминированию освобожденной Барзы на северо-востоке столицы. Данная информация была предоставлена Twitter-каналом (BtwlatAljyshAls).

Провинция Алеппо

В западной части провинции велись бои между радикалами коалиции «Тахрир Аш-Шам» и солдатами армии САР. Несмотря на то, что западные территории провинции входят в одну из зон деэскалации, исламисты напали на здание командного пункта разведки сирийской армии в районе Джамият-Аль-Захра. Сирийские войска успешно отбили атаку боевиков и заставили их отступить на прежние позиции.

САА тем временем продолжила наступление в восточной части Алеппо. В ходе ожесточенных боев правительственным войскам удалось освободить населенный пункт Вади Аль-Хайт к северу от Масканы.

На севере провинции вновь фиксировались стычки между Сирийской демократической армией**** (SDF) и отрядами вооруженной оппозиции, выступающими при поддержке Анкары. Бои разворачивались в районе городов Аазаз и Мараназ, сообщал военный источник в Twitter (syria_scope).

Атака курдских подразделений на опорные пункты Сирийской свободной армии (ССА) недалеко от населенного пункта Дарат Изза была отбита, сообщал источник в Twitter (sraqeb_3), подконтрольный вооруженной оппозиции.

Провинция Хомс

Правительственные войска продолжили развивать преимущество к югу от Пальмиры. САА удалось взять под контроль несколько населенных пунктов, а также уничтожить десятки террористов ИГ. Части сирийской армии ведут наступление во главе со спецотрядом 5-го штурмового корпуса.

По данным информационного агентства AMN, САА взяла под контроль населенный пункт Хильба в 50 км от границы с Ираком. Сирийская свободная армия (ССА) сдала город практически без сопротивления.

Тем временем боевики ИГ провели минометный обстрел города Мухаррам к востоку от Хомса, в результате чего было убито четверо гражданских лиц, включая ребенка, передавало информационное агентство Al Manar News.

Поступали также сообщения от оппозиционных источников, заявляющих о том, что правительственная армия обстреляла опорные пункты радикалов в районе города Ар-Растан, расположенного к северу от Хомса. Официального подтверждения данная информация так и не получила.

Провинция Дейр эз-Зор

В минувшие сутки правительственным войскам удалось ликвидировать группу из 11 боевиков «Исламского государства»*, обнаруженную в районе газоперерабатывающего завода Дейр эз-Зора, боевики собирались проникнуть на территорию САА. Недавно террористы пытались пробраться на авиабазу армии САР к югу от города, однако данная спецоперация ИГИЛ также была сорвана в результате действий сирийских военных.

Мирные кварталы города вновь попадали под минометные обстрелы террористов ИГИЛ, сообщал информационный портал Al Manar News. Так, под огнем радикалов ИГ в районах Аль-Кусур и Аль-Джура погибли 13 человек, а также были ранены еще 22 местных жителя.

Провинция Даръа

В Даръа прибыло подкрепление в лице 4-й дивизии САА, а также отрядов сил Национальной обороны (NDF). Прибывшие войска примут участие в освобождении южных районов Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия.

Боевики тем временем не прекращают военных действий. В результате нападения исламистов на колонну сирийской армии было уничтожено несколько БМП, а также убито около десятка бойцов САА, сообщает Twitter-канал (abdulkader_bj34), подконтрольный вооруженной оппозиции. Также фиксировались ракетные обстрелы укрепрайонов правительственных войск вблизи населенного пункта Хирбат Газала. САА, в свою очередь, открыла огонь по опорным пунктам радикалов недалеко от деревни Аль-Гария Аль-Гарбия.

Пограничники ВС Иордании, которая наряду с Соединенными Штатами поддерживает боевиков ССА, провели артобстрел населенного пункта Тель Шахаб к югу от города Даръа, в результате чего погиб один мирный житель. Кроме того, сгорела часть сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщал информационный портал Damascus Now.

Провинция Идлиб

Как сообщал новостной центр Damascus Now, в провинцию накануне прибыла последняя партия эвакуированных из столичного района Барза исламистов.

В минувшие сутки продолжилось противостояние между коалицией «Тахрир Аш-Шам» и группировкой «Ахрар Аш-Шам». Вчера командир формирования вооруженной оппозиции «Ахрар Аш-Шам» был убит неизвестным боевиком в маске. Командование уверено, что нападение было спланировано «Джебхат ан-Нусрой»***.

В юго-восточной части провинции 50 боевиков «свободной армии» сбежали из заключения «Тахрир Аш-Шам» в городе Абу-Аль-Духур. По данным местных источников Al Masdar News, группа арестованных, завладев оружием надзирателей, заставила охрану освободить остальных заключенных, принадлежащих ССА.

Провинция Ракка

В провинции Ракка продолжилось наступление Сирийской демократической армии (SDF) и союзных ей курдских отрядов YPG в рамках осуществления пятой завершающей фазы операции «Гнев Евфрата». Силы курдов за последние два дня заняли деревни Хора, Баруда и Матруя, находящиеся в 20 км к востоку от Ат-Табки, а также захватили большое количество оружия и боеприпасов боевиков ИГ.

Прикрытие с воздуха им обеспечивали военные самолеты международной коалиции во главе с США. Весь день ВВС коалиции наносили авиаудары по продолжающим оказывать сопротивление группам боевиков в районе захваченных курдами деревень. Агентство ANF News сообщало о том, что как минимум 25 террористов ИГ были ликвидированы в ходе воздушных налетов. Информации о мирных жертвах пока не поступало.

Провинция Хама

САА при поддержке ВВС Сирии и ВКС РФ продолжила атаковать укрепрайоны террористов «Исламского государства» в восточной части провинции, как сообщал Twitter-канал (newsyarmouk). Были отмечены авиаудары российских военных самолетов в районе деревни Табарат Ад-Диба. Напомним, сейчас главной целью правительственных войск в данном регионе является освобождение города Укейрибат, который считается главным бастионом террористического формирования в этой части республики.

Параллельно наступление в этом направление ведут сирийские подразделения, действующие на востоке соседней провинции Хомс. Цель операции – обезопасить ключевое шоссе «Дорога жизни», связывающее Алеппо с остальной частью САР

Ирак

Подразделения иракской армии вместе с отрядами проправительственного ополчения «Хашд Аль-Шааби» на протяжении дня продолжали развивать наступление в провинции Ниневия. По данным информагентства Al Masdar News, вооруженным силам Ирака удалось занять населенный пункт Умм Аль-Джарис, двигаясь от которого иракская армия планирует начать освобождение крупнейшего форпоста «Исламского государства» у границы с САР — города Аль-Каим. Бойцы ополчения уже начали возводить укрепления. Если операция по взятию города пройдет успешно, силы ИГИЛ будут разделены.

Информационный портал Iraqi Day передавал, что террористы организовали теракт в центре Багдада. В результате взрыва заминированного автомобиля погибли трое мирных жителей, еще шестеро получили ранения.

Тем временем иракская полиция продолжила зачистку от боевиков ИГ районов Мосула, которые пока еще находятся в оккупации «Исламского государства». Правительственные силы отбили у террористов ИГ здание школы по подготовке элитных бойцов в районе Занджили. Также иракские военные открыли еще несколько безопасных гуманитарных коридоров для эвакуации тысяч местных жителей. В течение дня было эвакуировано 380 мирных граждан, преимущественно женщин, стариков и детей, передавало информагентство Iraqi News.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)