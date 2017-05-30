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Москва, 30 мая. Встреча заместителей глав МИД «нормандской четверки» в Берлине прошла в конструктивном ключе, и будет способствовать более эффективной работе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Встреча в Берлине прошла в целом в конструктивном ключе и должна способствовать более динамичной работе минской Контактной группы, которая по-прежнему остается ключевой для реализации договоренностей февраля 2015 года по мирному урегулированию конфликта на Украине», — пояснил Карасин.

Он также добавил, что в ходе сегодняшней встречи обсуждался режим прекращения огня в Донбассе, а также актуальные вопросы социально-экономической и гуманитарной ситуации в Донбассе.