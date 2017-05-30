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Политика
Путин: Вмешательство России в выборы в других странах лишено смысла

Путин: Вмешательство России в выборы в других странах лишено смысла

21:18  30 Мая 2017
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Путин: Вмешательство России в выборы в других странах лишено смысла

Париж, 30 мая. Российская сторона никогда не вмешивалась в выборы в других странах, так как это лишено смысла. Так считает президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Когда этой темы касался президент США Трамп, то он сказал очень верные вещи, что возможно это и не Россия, а кто-то вставил там флешку с именем какого-то российского гражданина»,  — отметил политик в интервью французским СМИ.

Ранее стало известно о том, что адвокат президента США Дональда Трампа отказался давать показания по делу о так называемом «вмешательстве России в выборы».

#путин #сша #рф
Алексей Громов
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