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Происшествия
Режим чрезвычайной ситуации объявлен на базе ВВС США в Техасе

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на базе ВВС США в Техасе

21:09  30 Мая 2017
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Режим чрезвычайной ситуации объявлен на базе ВВС США в Техасе

Остин, 30 мая. На американской базе ВВС Сан-Антонио Лэклэнд в штате Техас была объявлена тревога. Об этом сообщает официальная страница авиабазы в Twitter.

«В настоящее время на авиабазе Лэклэнд зафиксировано нарушение безопасности. Просим состав оставаться на своих местах», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Пока подробности инцидента не обнародованы.

Позже официальный Twitter авиабазы сообщил, что инцидент был благополучно разрешен, а режим ЧС на авиабазе – отменен.

 

 

#ввс сша
Алексей Громов
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