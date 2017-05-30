Режим чрезвычайной ситуации объявлен на базе ВВС США в Техасе

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Остин, 30 мая. На американской базе ВВС Сан-Антонио Лэклэнд в штате Техас была объявлена тревога. Об этом сообщает официальная страница авиабазы в Twitter.

«В настоящее время на авиабазе Лэклэнд зафиксировано нарушение безопасности. Просим состав оставаться на своих местах», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Пока подробности инцидента не обнародованы.

Позже официальный Twitter авиабазы сообщил, что инцидент был благополучно разрешен, а режим ЧС на авиабазе – отменен.

There has been an incident at JBSA-Lackland

Request everyone stay away from Arnold Hall area. — JointBaseSanAntonio (@JBSA_Official) May 30, 2017