Адвокат Трампа отказался давать показания конгрессу о «вмешательстве России в выборы»

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Вашингтон, 30 мая. Личный юрисконсульт действующего президента США Майкл Коэн отказался давать показания в конгрессе по делу о так называемом «вмешательстве РФ» в выборы президента 2016 года.

«Я отказался от приглашения участвовать в слушаниях, потому что запрос был плохо сформулирован, он был слишком общим и не заслуживал ответа», — заявил Коэн в интервью телеканалу ABC.

Стоит отметить, что ранее министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого «вмешательства РФ» в президентские выборы в США. При этом в Москве неоднократно отвергали заявления Вашингтона о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.