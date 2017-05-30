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Политика
Киев назвал условия для новой встречи «нормандской четверки» по Донбассу

Киев назвал условия для новой встречи «нормандской четверки» по Донбассу

21:06  30 Мая 2017
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Киев назвал условия для новой встречи «нормандской четверки» по Донбассу

Киев, 30 мая. Новая встреча лидеров «нормандской четверки» состоится только в том случае, если она будет хорошо подготовлена. Об этом журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Результат будет понятен через пару дней, если нам удастся достичь какого-то прогресса в подготовке будущей встречи на уровне самом высоком, — отметил дипломат, комментируя итоги встречи политических директоров Украины, ФРГ, РФ и Франции.

Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил о том, что в ближайшие дни состоятся телефонные переговоры лидеров «нормандской четверки».

#россия #украина #франция
Алексей Громов
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