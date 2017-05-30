Кудрин: Вопрос повышения пенсионного возраста с Путиным не обсуждался

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Москва, 30 мая. Подготовленная «Центром стратегических инициатив» экономическая стратегия развития РФ на 2018-2024 годы содержит предложения по повышению пенсионного возраста, однако данная тема не обсуждалась на совещании у президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава фонда ЦСР Алексей Кудрин.

«В нашей стратегии это есть, но сегодня мы это не обсуждали», — сказал Кудрин.

Сегодня президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого обсуждалось создание стратегии развития страны. На совещании были представлены проекты «Центра стратегических разработок» и «Столыпинского клуба».