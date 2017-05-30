Никаких доказательств применения химического оружия Дамаском не существует — Путин

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Париж, 30 мая. Нет никаких доказательств того факта, что власти Сирийской Арабской Республики применяют химическое оружие. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью французским СМИ.

Ранее стало известно о том, что глава РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.