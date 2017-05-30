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Новости Сирии
Сирия: США поддержали соглашение о зонах деэскалации ради победы над ИГ

Сирия: США поддержали соглашение о зонах деэскалации ради победы над ИГ

20:32  30 Мая 2017
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Сирия: США поддержали соглашение о зонах деэскалации ради победы над ИГ

Вашингтон, 30 мая. США поддерживают соглашение о зонах деэскалации в Сирии, однако считают, что это полностью зависит от президента Башара Асада и России. Об этом  заявил официальный представитель госдепартамента в ходе брифинга.

«США поддерживают любые усилия, которые способны привести к реальной деэскалации насилия в Сирии, а также к уничтожению группировки «Исламское государство»* (ИГ*, террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ФАН) и созданию условий для заслуживающего доверия политического решения конфликта», — заявил он.

При этом представитель госдепа добавил, что правительственные войска Сирии должны прекратить боевые столкновения с оппозицией, а Россия должна взять ответственность за выполнение этих обязательств правительством Сирии.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#россия #сша #сирия #асад
Алексей Громов
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