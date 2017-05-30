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Политика
Вучич подал в отставку с поста премьер-министра Сербии

Вучич подал в отставку с поста премьер-министра Сербии

20:32  30 Мая 2017
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Вучич подал в отставку с поста премьер-министра Сербии

Белград, 30 мая. Председатель правительства Сербии Александар Вучич официально подал в отставку.

«Подаю в отставку с поста председателя правительства Республики Сербия», — указано в соответствующем документе.

Непосредственно 31 мая Вучич (он одержал победу на президентских выборах) должен принести присягу в парламенте Сербии и вступить в новую должность.

Напомним, ранее новый президент Сербии Александар Вучин заявил о том, что страна пока не собирается вступать в Североатлантический альянс (НАТО). 

#сербия #вучич
Алексей Громов
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