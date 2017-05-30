Путин предложил комплексную реформу судебной системы

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Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин предложил подумать о развитии судебной системы в рамках стратегии развития России. Об этом заявил бизнес-омбудсмен и руководитель «Столыпинского клуба» Борис Титов по итогам совещания в Кремле.

«Нам было предложено еще акцентировать наше внимание на судебной реформе, на тех институциональных реформах, которые мы сделали и предложили», — сказал Титов, комментируя итоги совещания по экономическим вопросам у Владимира Путина.

Титов также добавил, что Путин предложил рассмотреть идею создания комплексной стратегии по развитию судебной системы России, которая позволит одновременно решить ряд отдельных проблем.