Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин предложил комплексную реформу судебной системы

Путин предложил комплексную реформу судебной системы

20:19  30 Мая 2017
124

Путин предложил комплексную реформу судебной системы

Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин предложил подумать о развитии судебной системы в рамках стратегии развития России. Об этом заявил бизнес-омбудсмен и руководитель «Столыпинского клуба» Борис Титов по итогам совещания в Кремле.

«Нам было предложено еще акцентировать наше внимание на судебной реформе, на тех институциональных реформах, которые мы сделали и предложили», — сказал Титов, комментируя итоги совещания по экономическим вопросам у Владимира Путина.

Титов также добавил, что Путин предложил рассмотреть идею создания комплексной стратегии по развитию судебной системы России, которая позволит одновременно решить ряд отдельных проблем.

#путин #титов #судебная реформа
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть