Обыски в «Яндексе» на Украине: Роман Носиков о фатальной ставке Порошенко

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Петр Порошенко, бывший функционер «Партии Регионов» — то есть надежды и опоры русского населения Украины — занят важным делом: громит «Яндекс».

СБУ подтвердила, что проводит обыски в киевском и одесском офисах «Яндекса». «Обыск проводится на основании статьи 111 уголовного кодекса Украины — «Государственная измена», — сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Виновным по этой статье грозит лишение свободы на 12–15 лет с конфискацией имущества.

По словам Гитлянской, менеджмент «Яндекса» «незаконно собирал, копил и передавал в РФ персональные данные украинских граждан»: от номеров телефонов до образа досуга.

Причем вся эта информация, по утверждению СБУ, передавалась российским спецслужбам. И не просто так, а для «планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций… в ущерб суверенитету Украины».

До этого Петр Алексеевич внес в санкционные списки «1С: Бухгалтерия», «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мейл.Ру». А совсем недавно в Верховную раду был внесен законопроект, упраздняющий отделение Церкви от государства и позволяющий Украине назначать митрополита Украинской Православной Церкви.

Зачем же Порошенко так поступает?

Хороший семьянин

Дело в том, что у любого политика, даже украинского, в списке задач всегда есть две: 1) завоевание власти; 2) удержание завоеванной власти. (Это, кстати, означает, что Геннадий Зюганов политиком не является).

Помимо этих пунктов, у политика может быть еще много. Например, завоевание соседа. Или лютое воровство. Или экономическая реформа. Или приватизация (см. лютое воровство). Но эти два первых — обязательны.

Так вот, у украинских политиков эти пункты тоже есть. Есть они и у Петра Алексеевича. Петр Алексеевич тоже хочет удержать власть. И не в последнюю очередь потому, что отлично понимает, что с ним будет, как только его от власти оторвут.

А будет расправа. Потому что его и запихнули на трон именно для того, чтобы потом на него списать все преступления, которые необходимо было совершить для установления нового режима.

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Петр Алексеевич понимает, что будет с ним и его семьей, как только он перестанет быть президентом. А он — хороший семьянин. Поэтому он сделает всё, чтобы спасти семью. Всё.

Нацистский кайф

Будучи украинским политиком, Петр Алексеевич решает свои задачи соответственно. То есть методом предательства. А как бывший «регионал» он предает, естественно, электорат Партии Регионов. То есть русских.

Чтобы сохранить власть, Петру Алексеевичу нужна опора внутри страны. На кого ему опереться? На олигархов — Коломойского, Ахметова, Фирташа? Может, на Тимошенко? А может, на русских?

Но русские видели Петра Алексеевича в гробу, в белой обуви от Версаче. Олигархи его с удовольствием понаблюдали бы там же. По другим причинам, но расположение Петра Алексеевича в гробу от угла зрения не меняется.

Остаются только нацистские банды. А как их привлечь на свою сторону?

Нужно дать им то, чего они хотят — русские погромы. Просто Петру Алексеевичу нужно их возглавить.

Нужно поддержать блокаду Донбасса — это заодно приструнит Ахметова. Нужно начать репрессии в отношении канонической Церкви. Нужно начать «боротьбу с ворогом» — с российским бизнесом и бытовыми сепарами. Нужно запретить ненавистную Георгиевскую ленточку, и так далее. Дать нацистам кайф.

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И тогда нацисты заключат с ним, Порошенко, союз. И тогда с помощью нацистов Петр Алексеевич расправится с врагами и будет править еще один срок. А там — может, чего новенькое придумаем, чтобы пожить подольше.

Так?

Так-то оно так. Но есть нюансы.

Как и было предсказано

Чтобы лучше разобраться в происходящем, нужно посмотреть путь, которым пришел к успеху предшественник Петра Алексеевича на президентском посту — тоже «регионал» Виктор Янукович.

Виктор Федорович тоже хотел сохранить власть. Он тоже хотел на второй срок. И поэтому тоже решил заключить союз с нацистами. И даже отдал им на съедение Игоря Маркова. А сам тем временем принял закон, по которому не мог избираться Виталий Кличко.

Я писал об этом еще тогда, в ноябре 2013 года, когда не было еще никакого Евромайдана. Статья называлась «Украина. Конец».

Самопроцитируюсь:

«Будем говорить прямо — это зачистка конкурентов ради сохранения власти. Это, безусловно, подрывает легитимность будущих выборов. Проще говоря, это узурпация власти. Янукович теряет легитимность.

Одновременно со всем этим президент Украины собирается подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, но каждую неделю ездит на встречи к Путину.

И то и другое имеет общую цель с баном Кличко и арестом Маркова — это действия, направленные на сохранение власти любой ценой.

Ассоциация с ЕС, а если говорить прямо — жертвоприношение Украины и ее народа на алтарь европейской экономики, даст Януковичу поддержку Европы, а Путин... Путина нужно как-то уговорить оплатить все это счастье Януковича потому, что экономика рушится прямо на глазах, нечем платить зарплаты, нечем оплачивать энергию. Все это чревато простым и понятным словом «бунт».

Скажем правду: это — конец.

То, что мы сейчас видим, — конец Украины как проекта «не Россия». Мутант нежизнеспособен именно в силу идеологии создания — Украина как не Россия не может существовать. Единственный способ для Украины быть — это быть Россией.

Всё это — агония, и украинская элита может только затянуть ее и выбрать варианты ликвидации Украины как государства….

Теперь Януковича ненавидят все, его ненавидит вся Украина, и это единственный консенсус, существующий в украинском обществе.

При этом Запад ненавидит Восток и пользуется полной взаимностью. Единственное, что стоит между ними и их ненавистью, — единый президент Украины, на которого теперь высоким сторонам просто наплевать. В Крыму обосновались исламисты, готовые к вооруженной борьбе как против киевского правительства, так и против местного русского населения, большая часть которого имеет русские паспорта.

Насилие вспыхнет вот-вот…

Украину в ближайшее время раздерут на части, судьба которых будет зависеть, в том числе, и от нашей готовности и желания вмешаться в этот ужасный процесс».

Прочитайте комментарии по ссылке. Не поленитесь.

Разложение без предела

Нацисты, на которых так рассчитывал предатель Янукович, сожрали его. А преданные им русские не вступились за него, как могли бы.

Порошенко идет той же дорожкой. И, возможно, ведут его по ней все те же люди.

Расчет простой: Порошенко — отработан. Его задача сейчас — разорвать с Россией максимальное количество связей, изваляться в крови и дерьме, предстать перед миром со свиными клыками в человеческой крови и быть принесенным в жертву.

А на его место нужно привести новое лицо. Чистое. Того, кто все это узаконит, отмоет, легализует и повесит России на содержание.

Ту же Тимошенко, например. Почему нет? Она же из-за Путина в тюрьме сидела!

Впрочем, ситуация может выйти из-под контроля, и тогда к власти придет ставленник самих коричневых — какой-нибудь Аваков или Наливайченко.

Все может быть.

Потому что разложению нет предела. Потому что если Украина — не Россия, то и не человечество вовсе.