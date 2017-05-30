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Россия
Путин указал на необходимость совершенствовать структуру РАН

Путин указал на необходимость совершенствовать структуру РАН

20:14  30 Мая 2017
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Путин указал на необходимость совершенствовать структуру РАН

Москва, 30 мая. Структуру Российской академии наук (РАН) необходимо усовершенствовать. Так считает президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам главы государства, РАН должна стать штабом исследования и определения перспектив развития наук.

«Нужно подумать на тему о том, как нам дальше структурировать саму административную структуру, как ее сделать более эффективной», — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Владимирович Путин указал на важность работы над стратегией развития страны.

#путин #ран
Алексей Громов
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