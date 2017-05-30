Путин указал на необходимость совершенствовать структуру РАН

Москва, 30 мая. Структуру Российской академии наук (РАН) необходимо усовершенствовать. Так считает президент Российской Федерации Владимир Путин.

По словам главы государства, РАН должна стать штабом исследования и определения перспектив развития наук.

«Нужно подумать на тему о том, как нам дальше структурировать саму административную структуру, как ее сделать более эффективной», — подчеркнул он.