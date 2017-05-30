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Москва, 30 мая. Сегодня президент России Владимир Путин собрал в Кремле министров и экспертов, чтобы оценить программу социально-экономического развития страны. В совещании также принял участие руководитель «Центра стратегических разработок» (ЦСР) Алексей Кудрин.

В ходе совещания были рассмотрены два проекта по обеспечению устойчивого развития и технологического обновления экономики России, а также реализация этих проектов в практической плоскости. Один из них был разработан Центром стратегических инициатив Алексея Кудрина.

«Мы подготовили по его поручению проект стратегии, он должен сам его изучить. Сегодня я его официально ему вручил. Он обещал, что он внимательно с ним ознакомится и продолжит с нами работать, обсуждать отдельные вопросы», — сказал Кудрин.

Он также добавил, что по итогам сегодняшней встречи Владимир Путин запланировал на июнь-июль еще несколько совещаний по отдельным направлениям стратегии развития РФ.