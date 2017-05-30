Титов подвел итоги экономического совещания с участием Путина и Кудрина

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Москва, 30 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин указал на важность продолжения работы над стратегией социально-экономического развития страны. Об этом рассказал уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов.

При этом все проекты будут сводиться в один документ.

«Координация будет налажена, и мы будем работать. Пока мы все вместе должны подумать над структурой, как это будет происходить», — отметил Титов после встречи, в которой приняли участие Владимир Путин и экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Напомним, глава государства Владимир Владимирович Путин считает ключевой задачей вывод экономики России на общемировые темпы роста.