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Экономика
Титов подвел итоги экономического совещания с участием Путина и Кудрина

Титов подвел итоги экономического совещания с участием Путина и Кудрина

19:57  30 Мая 2017
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Титов подвел итоги экономического совещания с участием Путина и Кудрина

Москва, 30 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин указал на важность продолжения работы над стратегией социально-экономического развития страны. Об этом рассказал уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов. 

При этом все проекты будут сводиться в один документ.

«Координация будет налажена, и мы будем работать. Пока мы все вместе должны подумать над структурой, как это будет происходить», — отметил Титов после встречи, в которой приняли участие Владимир Путин и экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Напомним, глава государства Владимир Владимирович Путин считает ключевой задачей вывод экономики России на общемировые темпы роста.

#путин #россия #титов
Алексей Громов
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