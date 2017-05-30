Хирург из Петербурга провел в Абакане четыре уникальные операции

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В Республиканской клинической больнице имени Г.Я. Ремишевской прошли четыре показательные эндоскопические операции — без разрезов и швов. Новыми технологиями с коллегами из Хакасии делился известный хирург, заведующий эндоскопическим отделением НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова Олег Ткаченко. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

«Пациентам, которых прооперировал Олег Борисович, повезло вдвойне. Во-первых, такие операции проводятся по квоте лишь в ведущих медицинских центрах России, а их известный доктор прооперировал дома, в республиканской больнице. Во-вторых, попасть к хирургу, которому аплодировали коллеги в Японии, большая удача», — подчеркнул первый замминистра здравоохранения Хакасии Александр Стреленко.

Первые три эндоскопические операции были проведены на пищеводе. До приезда хирурга из Петербурга в республике такие операции не делали.

«Моей задачей было ознакомить хакасских врачей с новыми технологиями, чтобы внедрить их в повседневную практику. Эндоскопические операции малоинвазивные. Для их проведения необходимо специальное оборудование, которого раньше в регионе не было. Я прооперировал трех жителей республики с непроходимостью пищевода. Все пациенты в возрасте старше 40 лет. Операции проводились под общим наркозом через ротовую полость, то есть без разрезов и швов, в отличие от открытых операций. Длительность — от 30 минут до часа. Реабилитация после такого хирургического вмешательства практически не требуется, только ограничение в питании в первые три дня после операции. Никаких болевых синдромов у пациента нет, риски минимальные», — рассказал корреспонденту ФАН Олег Ткаченко.

По словам хирурга, альтернативой малоинвазивным эндоскопическим операциям является либо открытая хирургия, либо лапароскопия.

Четвертую показательную операцию Олег Ткаченко провел пациенту с большой опухолью толстой кишки, которую ранее не удалось удалить классическим способом из-за ее размера.

«Альтернатива — полностью удалять прямую кишку. Гистологии еще нет, но, по всей видимости, опухоль злокачественная. Пофрагментарное удаление, которое применяется в случаях с доброкачественными опухолями, здесь не подходит, поскольку риск рецидива очень высокий. Поэтому мы удаляли опухоль путем эндоскопической диссекции подслизистым доступом. Это то, что в Абакане только-только начинают делать. Операция очень сложная, длилась она пять часов», — пояснил Олег Ткаченко.

Внедрение современных технологий в медицинскую практику позволит снизить в республике смертность пациентов от колоректального рака.

Рост заболеваемости этим видом онкологии сегодня фиксируется во всех экономически развитых странах мира. По данным ВОЗ, на земном шаре ежегодно регистрируется более 500 тысяч новых случаев рака прямой кишки. Лидерство в этой грустной статистике прочно держат США, Канада, Западная Европа и Россия. За последние два десятилетия рак толстой кишки переместился в российском онкологическом рейтинге с шестой строчки на третью.

Отметим, что ранее новые технологии Олег Ткаченко демонстрировал коллегам на российско-японском симпозиуме.