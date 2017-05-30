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Общество
Москвичей призвали не опасаться повторения разрушительного шквала

Москвичей призвали не опасаться повторения разрушительного шквала

19:30  30 Мая 2017
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Москвичей призвали не опасаться повторения разрушительного шквала

Москва, 30 мая. Повторения в Москве шквала, по своим последствиям сопоставимого с тем, что прошел накануне, в ближайшие дни не будет. однако в среду и четверг не исключено усиление ветра. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Метеоролог уточнил, что сегодня никаких чрезвычайных явлений ожидать не стоит, равно как и завтра. Правда, завтра днем в Московском регионе пройдет дождь, а 31 мая и 1 июня в связи  прохождением атмосферного фронта возможно усиление ветра. 

«Но циклон не будет проходить, поэтому повторения вчерашних событий не ожидается. Будут лишь небольшие осадки и порывы ветра при прохождении холодного фронта и потом похолодание», — приводит его слова РИА Новости. 

В среду ветер будет менять свое направление, скорость составит от 2 до 7 м/с, местами ожидаются порывы до 12-17 м/с. В четверг ветер усилится: средняя его скорость составит 7-12 м/с, порывы достигнуть 15-20 м/с. 

Напомним, накануне в Москве прошел разрушительный шквал, который унес жизни 16 человек. Более сотни человек получили травмы. 

#москва
Владимир Багров
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