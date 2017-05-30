Ирак: 27 человек погибли в результате двух взрывов в Багдаде

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Багдад, 30 мая. В столице Ирака произошло два взрыва, в результате которых погибли 27 человек. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, минувшей ночью боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль в одном из районов Багдада. В результате взрыва погибли 16 человек, 75 получили ранения.

Утром в центре Багдада рядом с мостом Аш-Шухадаа сработало второе взрывное устройство, которое было заложено в автомобиле. В результате второго взрыва погибли 11 человек, еще 35 получили ранения. К настоящему моменту ответственность за второй теракт не взяла ни одна из действующих в Ираке экстремистских группировок.

* Организация запрещена на территории РФ.