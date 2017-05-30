Анкара назвала условие допуска немецких депутатов на базу «Инджирлик»

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Анкара, 30 мая. Турецкие власти не пустят немецких парламентариев на военную базу «Инджирлик» до тех пор, пока Берлин не пересмотрит свои взгляды на Анкару. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Германия должна понять, что Турции, которую она может заставить сделать что хочет, и получить от нее что хочет, больше нет. Это осталось в прошлом», — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась выводить немецких военнослужащих с турецкой авиабазы «Инджирлик».