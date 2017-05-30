Росавиация отозвала предупреждение о возможном запрете чартеров в Турцию

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Москва, 30 мая. Росавиация разослала авиакомпаниям телеграмму о снятии предупреждения о возможном ограничении чартеров между столицами Турции и России.

По словам источника в чартерной авиакомпании, агентство проинформировало о снятии предупреждения о возможных ограничениях чартеров между Москвой и Антальей, телеграмма была получена авиакомпаниями, передает ТАСС.

Напомним, в начале апреля Росавиация предупредила отечественные авиакомпании о возможном ограничении выполнения чартерных рейсов в Турцию из-за внутриполитической ситуации в республике.