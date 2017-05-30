Отмена российских санкций: цена поражения Европы. Колонка Олега Денежки

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США отпустили Европу в свободное плаванье. Сначала промурыжили, заставив вынести на своих плечах всю тяжесть изоляционистских санкций против России, а теперь предоставили выпутываться. И вот президент России Владимир Путин приезжает с визитом во Францию, где встречается с новым французским лидером Эммануэлем Макроном.

Поездка была ошеломительно неожиданной. Повод: посещение выставки в Версале, посвященной 300-летию посещения Франции русским императором Петром I. Но кажется, что цели поставлены иные.

Путин отправился в Версаль по приглашению французской стороны, но что примечательно: мероприятие явно культурно-исторического калибра сопровождается встречей глав двух государств. Причем в совсем короткое время после завершения важнейших выборов президента: в США и во Франции.

Впрочем, Путин сразу же сделал прозрачный намек журналистам о настоящей цели встречи. Конечно же, это не прошлое. Скорее — будущее. «Было бы желание что-нибудь отметить совместно, и мы найдем что», — многозначительно заметил Путин.

После этого становится ясно: цель — Сирия и антироссийские экономические санкции. И хотя на брифинге, то есть в публичном формате, Макрон поспешил заявить, что про отмену санкций вопрос не ставился, совершенно ясно, что именно про это и шла речь. Представить себе, что Россия будет участвовать в военном урегулировании конфликта в Сирии и закрывать глаза на санкции, совершенно невозможно.

Похоже, у Америки больше просто больше нет ресурсов держать Европу на коротком поводке и оттаскивать силой от России. А у Европы просто нет желания и возможностей санкции против России поддерживать. Например, согласно докладу французского исследовательского центра по мировой экономике Centre d`Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII), Европа потеряла за это время более 60 млрд евро недополученной выгоды. Авторы доклада в своем исследовании использовали ежемесячные данные о торговле на уровне стран.

К примеру, в деньгах недополученная выгода максимальна у немецких поставщиков — это около 830 млн евро в месяц, или 27% от общего объема потерь. Польша, Нидерланды и Франция теряют по 200 млн евро в месяц. Забавно, но Украина, которая давно уже никого не интересует — ни Россию, ни Европу, ни Америку, — теряет 450 млн в месяц. Это четвертая часть чистого дохода как доли ВВП страны. Это превышает в два раза потери Японии — около 200 млн евро. Если сравнивать размеры экономик Украины и европейских стран, цифра ошеломляющая.

Все это привело Европу в настоящий политико-экономический тупик. И вот уже канцлер Германии фрау Ангела Меркель демонстрирует нарастающую фронду по отношению к США.

«Мы, европейцы, должны взять собственную судьбу в свои руки. Уже прошли те времена, когда мы могли друг на друга полностью положиться, я испытала это в последние дни», — сказала политик на совместном мероприятии с главой Христианско-социального союза Хорстом Зеехофером в Мюнхене.

Услышать такое американскому президенту Дональду Трампу — как нож в спину. Дональд бросился бы рыдать к старшим товарищам, подставил бы носик, чтобы ему вытерли сопли. Да нет никаких старших товарищей. Сами назвались старшими. Но удар не держат.

«Немцы плохие, очень плохие. Посмотрите на миллионы автомобилей, которые они продают в США. Ужасно. Мы это остановим», — заявил по-детски обиженный Трамп на этой неделе.

Между тем борьба с санкциями со стороны Европы идет не явочным характером. Из разряда: «Когда начальство приказывает, выдержи паузу, не спеши. Завтра придет прямо противоположное распоряжение».

И тихой сапой от исполнения санкций в отношении РФ отказались и французские кораблестроители, в пику США решившие достраивать для России «Мистрали». И не они одни: от санкций отказался и итальянский бизнес, и нефтегазовые гиганты США, Великобритании, Германии, и даже ведущие мировые концерны уровня Volkswagen и Adidas.

Кроме того, немцы, британцы и даже американцы заявляют в соцопросах, что «понимают» и «поддерживают» Россию. Политики уровня Генри Киссинджера и Вацлава Клауса, дипломаты уровня Джека Мэтлока, эксперты уровня трейдеров из топ-10 мировых «биржевиков» призывают прекратить лицемерие и атаки на РФ, а западные журналисты в ведущих мировых СМИ массово обвиняют Госдепартамент США, Вашингтон и лично Барака Обаму во лжи и попытках необоснованного давления на Россию.

Что это значит для России? Да то, что Владимир Владимирович, выдержав эффектную паузу и явное равнодушие в отношении санкций, для восстановления экономических связей с Россией и открытия внутреннего рынка России для продукции европейского промышленного производителя в ответ потребует открытия европейских рынков для российских товаров.

А это, например, широкофюзеляжный лайнер МС-21, который является более новым по отношению к линейке Boeing, от 707 до 747, которые сегодня являются монополистами парка пассажирской авиации, и заканчивая аэробусом А321. Именно отсутствие перспектив на европейском, закрытом для России, рынке не позволяло развивать проект ОКБ имени Яковлева. Теперь ситуация может в корне измениться. Лайнер МС-21 на 10–15% дешевле конкурентов, на 10% экономичнее, имеет почти на 100 километров большую дальность на крейсерской скорости.

Но не только самолет. Как это ни странно, но наши грузовики, особенно крупнотоннажные самосвалы, весьма привлекательны для строительного бизнеса. Неплохая у нас и «трикотажка». И даже ряд видов продукции бытовой техники. Не говоря уже об инструменте и станках. Прежде всего, благодаря дешевизне исходного сырья. И именно закрытость европейского рынка сдерживала развитие нашей промышленности.

Так против кого были эти санкции? Уж точно не против Москвы и Вашингтона.

А Парижу и Берлину стоит делать выводы.