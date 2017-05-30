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Сирия, 30 мая. 50 боевиков ССА** сбежали из плена «Джебхат ан-Нусры»*** в Идлибе. САА заняла населенный пункт Хильба в 50 км от границы с Ираком на востоке Хомса. Полиция Ирака заняла здание школы по подготовке элитных бойцов ИГ* в районе Занджили в Мосуле, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): провела бомбардировку опорных пунктов боевиков в районах поселений Аз-Захр Аль-Асвад и Магир Аль-Мир к юго-западу от Дамаска; нанесла ракетный удар по позициям боевиков в горах Каламун в Дамаске; отбила деревню Вади Аль-Хайт к северу от Масканы; заняла населенный пункт Хильба в 50 км от сирийско-иракской границы на востоке Хомса; провела ракетный обстрел укрепрайонов ИГ вблизи города Укейрибат на востоке Алеппо.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): утратило контроль над зданием школы по подготовке элитных бойцов в районе Занджили в Мосуле.

Курды: зачистили от боевиков ИГ деревни Хора, Баруда и Матруя, расположенные в 20 км к востоку от Ат-Табки.

Провинция Дамаск

ВВС Сирии нанесли авиаудары по опорным пунктам боевиков в районе Аз-Захр Аль-Асвад и вблизи деревни Магир Аль-Мир на горе Аш-Шейх к юго-западу от Дамаска, сообщает источник в соцсети Twitter (qS4MjktBgPCqSWZ). Напомним, в юго-западной части провинции у границы с Кунейтрой находится анклав вооруженной оппозиции. Информации о результатах боевого вылета пока не поступало.

В восточной части провинции Сирийская арабская армия (САА) вместе с проправительственными отрядами «Хезболлы» нанесла мощный ракетный удар по опорным пунктам боевиков в горах Каламун, передает ливанское информагентство Al Masdar News. Сведения о нанесенном радикалам уроне пока формируются.

Провинция Алеппо

Подразделения сирийской армии, возглавляемые элитными спецотрядами «Тигры», отбили у террористов «Исламского государства»* населенный пункт Вади Аль-Хайт, расположенный к северу от Масканы на востоке провинции Алеппо. Об этом сообщает Twitter-канал (watanisy).

Главной целью кампании в данном регионе является освобождение Масканы, крупнейшего оплота ИГИЛ в провинции. Правительственные войска применяют маневр «клещей», охватывая город с трех сторон. Ожидается, что боевики вскоре покинут город, направившись в сторону Ракки, дабы избежать прямых боестолкновений.

Провинция Хомс

Согласно данным ливанского информационного агентства AMN, подразделения САА во главе с 5-м штурмовым корпусом заняли населенный пункт Хильба, который находится в 50 км от сирийско-иракской границы. Сирийские военнослужащие оттеснили боевиков «свободной армии», не встретив практически никакого сопротивления.

Правительственным войскам уже удалось взять под контроль обширные территории к югу от Пальмиры, а также в юго-западной части провинции. Под контроль армии САР перешли обширные горные районы и шоссе Дамаск – Пальмира.

Провинция Дейр эз-Зор

Ранее сообщалось о том, что террористы «Исламского государства» продолжают обстреливать мирные кварталы Дейр эз-Зора. Теперь стало известно, что количество жертв в результате последних минометных обстрелов ИГИЛ районов Аль-Кусур и Аль-Джура возросло. Так, Al Manar News теперь сообщает о 13 погибших и 22 раненых из числа гражданского населения.

Провинция Идлиб

Последняя партия боевиков, эвакуированных из Барзы на северо-востоке Дамаска, прибыла в провинцию Идлиб. Об этом сообщает информационный портал Damascus Now. Напомним, вывоз боевиков из освобожденного района происходил в рамках соглашения, заключенного между вооруженной оппозицией и правительственными войсками, в рамках которого исламисты беспрепятственно покидают Барзу в ответ на сдачу своих позиций.

Тем временем междоусобный вооруженный конфликт между оппозиционными формированиями набирает обороты. Военный источник в Twitter (abdalghfourdyab) передает, что неизвестный в маске убил одного из командиров антиправительственной группировки «Ахрар Аш-Шам», известного как Насир Аль-Хасан.

Кроме того, на юго-востоке региона по меньшей мере 50 боевикам удалось сбежать из плена в городе Абу-Аль-Духур. Беглецы принадлежат 13-й дивизии « свободной армии». Они были захвачены во время столкновений с «Тахрир Аш-Шам». Согласно местным источникам AMN, заключенные захватили оружие надзирателей, после чего боевикам ССА удалось расправиться с охраной и выбраться.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия**** (SDF) вместе с курдскими отрядами YPG продолжают наступление к востоку от недавно освобожденного города Ат-Табка, чтобы заблокировать дороги, связывающие административный центр провинции с другими городами Сирии, тем самым планируя перекрыть снабжение террористов ИГ в Ракке и затруднить переброску подкрепления в данный район.

Бойцы SDF в течение последних 48 часов зачистили от боевиков ИГ деревни Хора, Баруда и Матруя, расположенные в 20 км к востоку от Ат-Табки. По меньшей мере 25 радикалов ИГ были уничтожены, сообщает информагентство ANF News.

В данный момент отряды демократической армии продолжают вести атаки позиций ИГИЛ в районах близлежащих населенных пунктов. Бойцам SDF и YPG удалось захватить большое количество оружия и боеприпасов, принадлежавших террористам ИГ.

Провинция Хама

Накануне сирийские военнослужащие провели ракетные обстрелы опорных пунктов «Исламского государства» к востоку от стратегического города Саламия, через который проходит ключевое шоссе Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама. При этом армия САР нанесла значительный урон оборонительным сооружениям боевиков ИГ в районе ключевого форпоста террористической группировки в регионе – города Укейрибат.

Ожидается, что правительственные войска начнут наступление в ближайшие дни, поскольку подкрепление сирийской армии уже прибыло в восточную часть провинции.

Ирак

По данным портала Iraqi News, иракские ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби», сражающиеся с террористами «Исламского государства» вместе с правительственными силами, начали копать траншеи вдоль границы с Сирией. Ранее ополченцы достигли приграничного региона, захватив десятки деревень на своем пути, тем самым возобновив второй этап операции по освобождению оставшихся в окрестностях Бааджа деревень, начатый в начале этого месяца.

Кампания в Баадже проходит одновременно с кампанией правительственных войск в Мосуле, когда-то самого большого оплота «Исламского государства» в Ираке. Поскольку город почти освобожден, по словам иракских генералов, теперь защита границ с Сирией стала приоритетным направлением.

Между тем, иракская федеральная полиция добилась определенных успехов на западе Мосула, заняв школу по подготовке элитных бойцов «Исламского государства» в районе Занджили, пока еще находящемся в оккупации террористов ИГ. Правительственные силы заявили, что они также продолжили открывать безопасные коридоры для выхода тысяч мирных жителей, оказавшихся в зоне боевых действий, сообщает Iraqi News.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)