ВКС РФ получат истребитель Су-35С в конце 2017 года
Москва, 30 мая. Заместитель министра обороны России Юрий Борисов сообщил, что завершение испытаний и принятие на вооружение истребителя Су-35С ожидается в конце 2017 года.
По его словам, на данный момент более 50 самолетов проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания в частях Воздушно-космических сил Российской Федерации.
Минобороны уточняет, что сейчас на истребителе завершается заключительный этап государственных совместных испытаний.
Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе «правительственного часа» в Совфеде заявил, что на вооружение ВКС РФ ежегодно поставляется до 250 современных самолетов и вертолетов.