ВКС РФ получат истребитель Су-35С в конце 2017 года

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Москва, 30 мая. Заместитель министра обороны России Юрий Борисов сообщил, что завершение испытаний и принятие на вооружение истребителя Су-35С ожидается в конце 2017 года.

По его словам, на данный момент более 50 самолетов проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания в частях Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Минобороны уточняет, что сейчас на истребителе завершается заключительный этап государственных совместных испытаний.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе «правительственного часа» в Совфеде заявил, что на вооружение ВКС РФ ежегодно поставляется до 250 современных самолетов и вертолетов.