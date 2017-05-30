Слушания в суде по иску Усманова к Навальному затянулись на восемь часов 

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Москва, 30 мая. В Люблинском суде Москвы состоялись предварительные слушания по иску миллиардера Алишера Усманова к скандальному блогеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Слушания продолжались восемь часов, и всё это время в здании суда присутствовал корреспондент Федерального агентства новостей.

Заседание началось в 10 часов, зал был переполнен, журналисты толпились у закрытых дверей. В коридоре велась трансляция — на экране монитора журналисты и съемочные группы могли следить за ходом судебного заседания. Очень скоро в узком и тесном коридоре стало нечем дышать. Журналистам предоставили лавочки. Оттуда они периодически пытались прислушаться к трансляции, но почти что тщетно: недостаточная громкость звука не давала разобрать слова. «Кто это говорит? – Навальный! — Нет, это не его голос».

Напомним, российский миллиардер Усманов просит обязать Навального опровергнуть сведения, которые, как он заявляет, не соответствуют действительности. Бизнесмен намерен призвать блогера к публичному ответу за свои слова о коррупционных связях Усманова и теневых схемах получения прибыли. Именно в этом Навальный обвиняет миллиардера в опубликованном материале ФБК. Согласно той же статье, однокурсник премьер-министра России Дмитрия Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получили от Алишера Усманова по договору дарения земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе – в качестве взятки, как утверждает Навальный. Усманов настаивает на другом: по его словам, этот договор был частью сделки по другому участку, и ничего противозаконного в данной сделке нет.

Отметим, что сам Алишер Усманов в суде не появился. Его интересы в рамках этого судебного разбирательства отстаивает адвокат Генрих Падва. Как известно, бизнесмен не заявляет финансовых претензий по иску. Для него важно, чтобы блогер опроверг распространенную им информацию. В том числе, утверждения Навального от 2012 года о том, что Усманов дал взятку вице-премьеру Игорю Шувалову, а также осуществлял цензуру в издательском доме «КоммерсантЪ» в 2011 году.

Присутствие в суде Алексея Навального ожидаемо добавило процессу остроты и эпатажа. Во время того как обе стороны предоставляли суду письменные возражения и дополнительные доказательства по делу, оппозиционер неоднократно возражал действиям судьи — например, в том, что она отказала стороне защиты в ходатайствах, таких как вызов в суд в качестве свидетеля Дмитрия Медведева, Ильи Елисеева, сотрудников газеты «КоммерсантЪ». Юристы Навального даже просили отвести судью от процесса и передать дело другому федеральному судье, однако эта просьба удовлетворена не была.

Представители Алишера Усманова, в свою очередь, требовали опровергнуть сведения из публикаций Навального, которые порочат честь и достоинство бизнесмена. Что касается его сделки с земельным участком, юристы не отрицают факт дарения, но не считают его элементом взятки. Фонд, о котором идет речь, как они утверждают, не имеет отношения к Дмитрию Медведеву. Сторона обвинения неоднократно сетовала на то, что Навальный перекладывает на истца бремя доказывания.

Сторона защиты рассчитывала на то, что заседание будет перенесено на другие дни, чтобы изучить документы, которые представил истец во время слушания, и подготовить свой ответ. Однако суд отказал в этой просьбе.

В итоге слушания продлились почти восемь часов. Судья объявила о переходе к прениям и отложила заседание до 31 мая.