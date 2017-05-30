Новости ДНР и ЛНР: ВСУ закладывают мины, Луганск ждет Маккейна, Плотницкий обещает суд над нацизмом

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Донбасс, 30 мая. Глава ЛНР Игорь Плотницкий предрек распад украинского государства и пригласил в Луганск американского сенатора Джона Маккейна. Ветераны Великой Отечественной войны с подконтрольных Киеву территорий обращаются за гумпомощью в ДНР. ВСУ стягивают артиллерию к линии разграничения, минируют мосты и железнодорожные станции. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Луганск ждет визита сенатора Маккейна

Глава ЛНР Игорь Плотницкий дал сегодня эксклюзивное интервью корреспонденту ФАН. Плотницкий говорил о бедственном положении донбасских ополченцев в украинских тюрьмах, о процессе международного признания суверенитета ДНР и ЛНР, об интеграции новороссийских республик в правовое поле РФ. Впрочем, самым интересным, наверное, было повторное приглашение американскому сенатору Маккейну посетить Луганск и прогноз по поводу будущего Украины.

Как оказалось, молодые республики Донбасса стремительно набирают сторонников даже в рядах евродепутатов. К примеру, отмечает Плотницкий, не далее как 17 мая депутат Европарламента от Италии Элеонора Форенца выступила с призывом к властям ЕС признать независимость ДНР и ЛНР и осудить Киев за его военные преступления. Это выступление, считает глава ЛНР, было важным шагом к признанию новороссийских республик на международном уровне.

Игорь Плотницкий также считает, что американским парламентариям стоило бы последовать примеру их коллег из Евросоюза. К примеру, если американский сенатор Джон Маккейн посетит Луганск по примеру той же Форенцы, он сможет воочию убедиться в том, какая из сторон украинской гражданской войны является правой.

«В Луганске ждут Джона Маккейна и готовы все ему показать. Уверен, что человек чести и боевой офицер не испугается такой поездки. Она поможет прекратить грубый обман американских налогоплательщиков, а также сохранить десятки миллионов долларов для бюджета США и десятки тысяч жизней граждан Украины и республик Донбасса», — отмечает Плотницкий.

Нюрнбергский процесс над украинским фашизмом

Сейчас Украина, продолжает Плотницкий, фактически находится под властью радикальных элементов. Подчас все эти «гражданские корпуса» и «сектора» («Правый сектор»* — организация, запрещенная в РФ), другие националисты даже не подчиняются украинским законам. Это наглядно показывает, что нынешний режим в Киеве не только нелегитимен, но и недееспособен. Если все будет продолжаться так и далее, то Украина закончит, как фашистская Германия.

«Единственный реальный шанс для сохранения или даже, пожалуй, выживания Украины — это ее тотальная денацификация, удаление нацистской идеологии и ее носителей из всех сфер общественной жизни и государственных структур. Денацификацию придется проводить под международным контролем, как в 1945 году в Германии. Без этого Украина неминуемо распадется. И этот распад вряд ли получится мирным», — приводит свою точку зрения Игорь Плотницкий.

Воссоединение Донбасса

Хоть Киев все более сползает в пучину нацисткой риторики, в ДНР и ЛНР продолжают чтить историческую память. Недаром гуманитарная программа по воссоединению Донбасса, инициированная властями республик, включает в себя материальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. При этом в Луганске и Донецке не разделяют их на «своих» и «чужих». За материальной помощью могут обратиться даже те ветераны, которые проживают на территориях Донецкой и Луганской областей, контролируемых украинскими войсками.

Сегодня в центре соцпомощи на КПП «Александровка» произошла 41-я по счету такая выплата ветерану, прибывшему «с той стороны». По данным министерства труда и социальной политики ДНР, помощь в размере 5 тысяч гривен получил ветеран войны, проживающий в Марьинском районе Донецкой области. Деньги были переданы ему лично в руки.

Продолжают работать и другие направления гуманитарной программы по воссоединению Донбасса. Горячая линия по вопросам предоставления помощи работает немногим больше месяца, а на нее уже поступило более шести тысяч звонков.

Мины и танки ВСУ

Ситуация на линии соприкосновения с каждым днем становится все более напряженной. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ продолжают усиливать свои позиции под Горловкой и Мариуполем, подтягивая к ним все новые артиллерийские орудия и военную технику.

Согласно разведданным, в районах поселка Светлодарское (7 километров от линии разграничения) и села Николаевка (8 километров) выявлены шесть украинских танков и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира». Сверх того, вблизи горловского поселка Зайцево было зафиксировано 20 единиц украинской бронетехники.

В министерстве внутренних дел ЛНР сообщают, что украинские силовики заминировали железнодорожную станцию Горняцкая в районе города Золотое. По сообщению местного источника, работами по минированию станции руководили офицеры «с нашивками 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ». Ранее в МВД ЛНР поступали сообщения о том, что специалисты ВСУ также минируют близлежащие мосты.

* Организация запрещена на территории РФ.