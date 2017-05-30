Прекратите драму: посольство РФ одернуло Times за искажение деталей визита Путина в Париж

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Москва, 30 мая. Посольство России в Великобритании выступило с критикой в адрес газеты Times за искажение фактов в освещении встречи президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона.

В Times заявили, что на встрече в Париже «Путину высказали в лицо» критику в связи с «вмешательством Москвы» во внутренние дела западных стран. Авторы публикации обозначили, что лидеры двух стран якобы обсуждали эту тему, причем вовсе не в дружественном ключе. Российское посольство указало изданию на неверное, заведомо ложное освещение события.

It was explicitly stated that no "Russian meddling in western politics" was discussed. Stop dramatizing, @thetimes pic.twitter.com/lqe3EvQHUw — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) May 30, 2017

«Было открыто сказано, что стороны не обсуждали «российское вмешательство в политику Запада», — констатировали российские дипломаты. — Прекратите разыгрывать драму, Times».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что резкие и бездоказательные слова Макрона об агентствах RT и Sputnik — это инерция антироссийской кампании, начатой еще при президенте США Бараке Обаме.