Прекратите драму: посольство РФ одернуло Times за искажение деталей визита Путина в Париж
Москва, 30 мая. Посольство России в Великобритании выступило с критикой в адрес газеты Times за искажение фактов в освещении встречи президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона.
В Times заявили, что на встрече в Париже «Путину высказали в лицо» критику в связи с «вмешательством Москвы» во внутренние дела западных стран. Авторы публикации обозначили, что лидеры двух стран якобы обсуждали эту тему, причем вовсе не в дружественном ключе. Российское посольство указало изданию на неверное, заведомо ложное освещение события.
«Было открыто сказано, что стороны не обсуждали «российское вмешательство в политику Запада», — констатировали российские дипломаты. — Прекратите разыгрывать драму, Times».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что резкие и бездоказательные слова Макрона об агентствах RT и Sputnik — это инерция антироссийской кампании, начатой еще при президенте США Бараке Обаме.