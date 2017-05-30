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Политика
Соглашение с ЕС лишь отсрочит превращение Украины в аграрно-сырьевой придаток Европы — Захарова

Соглашение с ЕС лишь отсрочит превращение Украины в аграрно-сырьевой придаток Европы — Захарова

19:18  30 Мая 2017
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Соглашение с ЕС лишь отсрочит превращение Украины в аграрно-сырьевой придаток Европы — Захарова

Москва, 30 мая. Власти Нидерландов обвели вокруг пальца население страны, которое не поддержало ратификацию соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Так считает пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По мнению дипломата, Киев продолжит игнорировать превращение страны в аграрно-сырьевой придаток ЕС.

«Что касается киевских властей, то ратификация злополучного соглашения даст им еще какое-то время, чтобы продолжать кормить украинцев сказками о «светлом европейском будущем», — подчеркнула она. 

Напомним, парламент Нидерландов поддержал ратификацию соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной.

#украина #захарова #ес #рф #нидерланды
Алексей Громов
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