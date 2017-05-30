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Технологии
Россияне за 2016 год потратили 1,2 трлн рублей на запчасти для автомобилей

Россияне за 2016 год потратили 1,2 трлн рублей на запчасти для автомобилей

19:05  30 Мая 2017
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Россияне за 2016 год потратили 1,2 трлн рублей на запчасти для автомобилей

Москва, 30 мая. В 2016 году российские автолюбители потратили на приобретение запчастей для собственных автомобилей 1,2 триллиона рублей.

По данным телеканала «360», в 2016 году россияне приобрели 970 миллионов единиц различных деталей на вторичном рынке, потратив на 1,2 триллиона рублей.

В тройке самых покупаемых компонентов оказались элементы подвески, шины и масла. За год жители РФ потратили на детали подвески 135 миллиардов рублей, что составило 11% от общего рынка запчастей. Расходы на шины составили 121,5 млрд рублей, заняв 9% емкости рынка, а покупка моторных масел обошлась российским автовладельцам в 97 млрд рублей.

#авто #2016 #запчасти
Алексей Громов
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