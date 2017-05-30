Вы с Гоголем не разобрались: Захарова ответила покусившемуся на Пушкина Климкину

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Москва, 30 мая. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в свойственной ей ироничной манере ответила главе МИД Украины Павлу Климкину, объявившего Александра Пушкина украинским поэтом после слов президента Владимира Путина о «русской княжне Анне Ярославне».

Поводом для дипломатических прений стала речь Путина во время его визита во Францию. Российский президент отметил, что отношения между двумя странами установились тысячу лет назад, когда дочь Ярослава Мудрого Анна стала женой короля Генриха I. В речи Путина фигурировало определение «русская Анна», что возмутило украинскую сторону. В администрации президента Украины заявили, что столицей Руси в те времена был Киев, а потому Анну следует считать скорее украинкой.

Климкин пошел дальше. Он заявил, что будет считать Пушкина украинским писателем. «В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений», — заявил Климкин.

Захрова призвала украинского коллегу умерить пыл.

«Павло, вы с Гоголем ещё не разобрались. Куда Вам за Александра Сергеевича хвататься. И исключительно для Вашего понимания: когда Крым вдохновлял Пушкина, Хрущёв ещё не родился», — написала Захарова в Facebook.