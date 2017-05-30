Sony прекратила производство PlayStation 3

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Токио, 30 мая. Компания Sony прекратила производство консоли PlayStation 3, сообщили в пресс-службе организации.

Поддержка PlayStation 3 будет продолжаться до начала 2018 года. На данный момент на консоль также можно скачать софт любого типа.

О прекращении производства стало известно днем 30 мая. Известно, что Япония станет первой страной, где PlayStation 3 будет выведена с рынка.

Впервые гаджет был представлен 11 лет назад. За время его производства было реализовано порядка 80 миллионов экземпляров.

Ранее стало известно, что компания-создатель приставки PlayStation решила бороться с российскими пиратами. Sony Interactive Entertainment направило семь судебных исков против пиратских ресурсов.