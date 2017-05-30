Медведев поздравил Звягинцева с призом жюри Каннского фестиваля

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Москва, 30 мая. Режиссер Андрей Звягинцев, взявший приз жюри Каннского фестиваля за фильм «Нелюбовь», получил поздравительную телеграмму от премьер-министра России Дмитрия Медведева. По словам председателя российского правительства, данная награда является достойной оценкой таланта и особого взгляда режиссера.

Как говорится в поздравительной телеграмме, Звягинцев создал киноленту, которая пронзительно и честно рассказала о жизни семьи, непростых отношениях отцов и детей, о чувствах и переживаниях, о том, что волнует каждого человека.

Медведев добавил, что картина «Нелюбовь стала настоящим событием знаменитого кинофорума, а также доказала, что российское авторское кино вызывает большой интерес во всем мире.

Отметим, что российские любители кинематографа уже в начале лета смогут оценить картину Андрея Звягинцева «Нелюбовь», удостоенную премии Каннского фестиваля.