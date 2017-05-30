Сирия сегодня: САА продвигается к оплоту ИГ в Алеппо, атака боевиков в Латакии, курды в Ракке

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Сирия, 30 мая. Курдские отряды Сирийских демократических сил блокируют начало операции против ИГ* в Ракке, сирийские военные — в трех километрах от «крепости» ИГ в Алеппо, боевики «Ахрар аш-Шам» атаковали позиции САА в Латакии. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Курды в Ат-Табке

Курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) под руководством боевого крыла Курдского верховного комитета — отрядов народной самообороны (YPG) — начали широкомасштабную операцию против «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) на восточном фронте недавно освобожденного города Ат-Табка (провинция Ракка), чтобы заблокировать дороги, связывающие Ракку с другими городами Сирии, сообщает курдское информагентство Firat.

За последние 48 часов бойцы SDF очистили деревни Хора, Баруда и Матруя, расположенные в 20 км к востоку от Ат-Табки. По меньшей мере, 25 боевиков ИГ были ликвидированы.

Напомним, что официальный Дамаск считает военные операции SDF, поддерживаемых возглавляемой США коалиции, на территории Сирии незаконными.

Продвижение к оплоту ИГ Маскане

Военнослужащие армии Башара Асада продолжают восстанавливать контроль над утраченными во время войны территориями восточной части Алеппо, выдавливая боевиков ИГИЛ к западу от реки Евфрат, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Сегодня правительственные войска восстановили контроль над тремя деревнями, расположенными к северу от Масканы, тем самым уменьшив расстояние до оплота ИГ в Алеппо до 3 км. Между тем подразделения сирийской армии продолжают продвигаться на запад и на юг, чтобы окружить город.

Атака боевиков в Латакии

Один из солдат сирийской армии погиб, двое получили ранения в результате атаки боевиков «Ахрар аш-Шам» на форпост правительственных войск на севере Латакии, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

По имеющимся данным, экстремисты «Ахрар аш-Шам» выпустили управляемую ракету по позициям Сирийской арабской армии (САА) с холма Аль-Зияра. Агентство отмечает, что данное нападение на правительственные войска — это вопиющее нарушение соглашения о зонах деэскалации, заключенного при участии России, Ирана и Турции.

Отмечается, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, расположенный на военной авиабазе «Хмеймим», сообщил еще о девяти нарушениях соглашения о зонах деэскалации в провинции Дамаск и Даръа.

России все труднее работать с ОЗХО

Замдиректора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля вооружений Владислав Антонюк заявил, что России все труднее сотрудничать с нынешним руководством Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), пишет сирийское информагентство SANA. На заседании комитета Совфеда по обороне и безопасности он подчеркнул, что полномочия директора ОХЗО истекают в мае следующего года и он, к сожалению, «играет на руку так называемым «друзьям Сирии».

Антонюк при этом добавил, что на данный момент проводятся мероприятия по изменению политизированной деятельности ОЗХО в отношении Сирийской Арабской Республики.

* Организация запрещена на территории РФ.