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Канадское правительство поддерживает ИГ* (ИГИЛ*, «Исламское государство» — террористическая группировка, запрещенная в РФ). Так же поступают и НАТО, страны Персидского залива, включая ваххабитскую Саудовскую Аравию, и Израиль, считает канадский публицист Марк Талиано (Mark Taliano). Статья Талиано «Созидательный хаос» и война против человечества. США и НАТО поддерживают ИГИЛ» опубликована канадским агентством Global Research. Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи.

По прошествии 6 лет войны в Сирии это очевидно, однако существует комплексная сеть агентств, занимающихся пропагандой, которые скрывают этот факт.

Профессор Мохсен Массаррат в книге «Фикция борьбы с «Исламским государством»*, организацией, созданной и финансируемой США и Саудовской Аравией» разъясняет: «Американские неоконсерваторы давно говорили о политике «созидательного хаоса» на Ближнем Востоке. «Созидание» этого хаоса заключается в укреплении американского господства в регионе путем создания нестабильности и большего количества «несостоявшихся государств». Более того, этнические, религиозные и гражданские войны направляют происходящее на Ближнем Востоке по этой траектории».

Термин «созидательный хаос» звучит слишком мягко. На самом деле, это означает массовое кровопролитие и полномасштабное уничтожение людей.

Террористы, поддерживаемые НАТО, авианалеты, которые она совершает, смерти мирных жителей, разрушение инфраструктуры, включая больницы и школы — все это вредит экономике и создает хаос. Это то, что им нужно. «Борьба с ИГИЛ» — ложный повод. ИГИЛ и все террористы, находящиеся в Сирии, продвигают стратегию НАТО — массовые убийства и уничтожение.

Иногда ежедневные сводки новостей, касающиеся военных операций, скрывают общую картину. Журналист Шармин Нарвани объясняет в статье под названием «Расчленят ли США Сирию?» некоторые более чем очевидные способы использования ИГИЛ в качестве стратегического средства: «ИГИЛ оккупировало регионы, находящиеся на востоке Сирии и на северной границе с Ираком. Коалиция, возглавляемая США, присутствовала на этих территориях несколько лет, не пытаясь ослабить ИГИЛ. В нужное время при поддержке США курды начнут продвигаться вперед, чтобы вернуть эти территории».

Как пишет Нарвани, курды составляют меньшинство в этих областях, и именно поэтому присутствие ИГИЛ стало ценным стратегическим средством для курдов и США.

«Вторжение ИГИЛ в эти регионы очерчивает новые границы созданного формирования [ИГИЛ] и сокращает число жителей, создавая возможность для Вашингтона поддержать курдов как основную «освободительную» силу на этих территориях, после чего курды смогут заявить о своих правах на эти земли», — пишет Нарвани.

«Это завоевание, замаскированное под освобождение», — говорит ассирийский писатель Макс Джозеф, объясняющий, как курдские подразделения пешмерга разоружили ассирийских христиан и езидов за две недели до вторжения ИГИЛ в августе 2014 года, уклонившись впоследствии от обещания защитить население, как только ИГИЛ достигло Синджара и Ниневии.

Аналогично, несмотря на то, что перевозки оружия террористам с Запада документируются уже долгие годы, Запад продолжает использовать стратегии по сокрытию этих фактов.

Новые рассекреченные результаты проведенной проверки в министерстве обороны США показали, что американская армия не смогла отследить военное оборудование стоимостью 1 млрд долларов в Ираке и Кувейте. Это признает даже неправительственная организация Amnesty International, давно дискредитировавшая себя и в целом действующая для продвижения имперских интересов в Сирии.

«Это особенно отрезвляет, учитывая долгую историю проникновения солдат США в многочисленные вооруженные группы, среди которых вооруженное формирование, называющее себя «Исламским государством», учиняющее зверства в Ираке», — признает она.

Естественно, США будут отрицать, что вооружение доставлялось ИГИЛ и другим террористическим группам целенаправленно, однако этому утверждению все же не хватает достоверности, поскольку есть большое количество первоисточников, свидетельствующих, что Запад сам вооружает террористов.

Несмотря на пропаганду и военные операции, характер и цели которых не ясны, сейчас должно быть совершенно понятно, что так называемая «война против терроризма» — это обман, которым Запад прикрывает свои тяжкие преступления против международного права, против цивилизации, против человечества.

Согласно недавно рассекреченным материалам министерства обороны США, полученным Amnesty International, американская армия недосчиталась вооружения и другого военного оборудования в Ираке и Кувейте на сумму более миллиарда долларов.

Государственная проверка от сентября 2016 года показала, что у Пентагона «отсутствуют точные актуальные данные о количестве и местонахождении» большого количества оборудования, доставленного в Кувейт и Ирак для снабжения иракской армии, пишет автор материала.

* Организация запрещена на территории РФ.