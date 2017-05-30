Мать задержанного на Арбате мальчика требует привлечь к ответственности его мачеху

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Москва, 30 мая. Родная мать задержанного за чтение стихов на Арбате мальчика обвинила мачеху в вовлечении ее сына в попрошайничество и написала заявление в полицию. Об этом заявил заместитель начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов.

«В заявлении мама мальчика просит возбудить в отношении жены его отца уголовное дело по подозрению в преступлении, предусмотренном статьей 151 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий)», — цитирует Титова телеканал «360».

Кроме того, родная мать мальчика обвинила мачеху в том, что та отбирала у него все заработанные деньги, оставляя ему только мелочь.