Таксист обнаружил бомбу у культурного центра в Бангкоке

В Избранное

Скопировать

Бангкок, 30 мая. В столице Таиланда было обнаружено самодельное взрывное устройство. Об этом журналистам во вторник рассказали представители правоохранительных органов города.

Инцидент произошел вблизи культурного центра в районе Хуайкхванг. Согласно предварительной информации, подозрительный предмет нашел местный водитель мототакси.

Another pipe bomb found in Bangkok https://t.co/XLFIl8vEjX pic.twitter.com/1zwErpvwvs — Buletin Malaysia (@buletinmalaysia) May 30, 2017

Напомним, ранее стало известно о взрыве в госпитале Пхрамонгкутклао в центре Бангкока.