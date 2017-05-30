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Таксист обнаружил бомбу у культурного центра в Бангкоке

Таксист обнаружил бомбу у культурного центра в Бангкоке

18:56  30 Мая 2017
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Таксист обнаружил бомбу у культурного центра в Бангкоке

Бангкок, 30 мая. В столице Таиланда было обнаружено самодельное взрывное устройство. Об этом журналистам во вторник рассказали представители правоохранительных органов города.

Инцидент произошел вблизи культурного центра в районе Хуайкхванг. Согласно предварительной информации, подозрительный предмет нашел местный водитель мототакси.

Напомним, ранее стало известно о взрыве в госпитале Пхрамонгкутклао в центре Бангкока.

#таиланд #бангкок
Алексей Громов
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