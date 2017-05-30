Таксист обнаружил бомбу у культурного центра в Бангкоке
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Бангкок, 30 мая. В столице Таиланда было обнаружено самодельное взрывное устройство. Об этом журналистам во вторник рассказали представители правоохранительных органов города.
Инцидент произошел вблизи культурного центра в районе Хуайкхванг. Согласно предварительной информации, подозрительный предмет нашел местный водитель мототакси.
Another pipe bomb found in Bangkok https://t.co/XLFIl8vEjX pic.twitter.com/1zwErpvwvs— Buletin Malaysia (@buletinmalaysia) May 30, 2017
Напомним, ранее стало известно о взрыве в госпитале Пхрамонгкутклао в центре Бангкока.
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