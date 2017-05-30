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Общество
Орловская митрополия объявила распространенное в СМИ письмо от Нектария фейком

Орловская митрополия объявила распространенное в СМИ письмо от Нектария фейком

19:04  30 Мая 2017
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Орловская митрополия объявила распространенное в СМИ письмо от Нектария фейком

Орел, 30 мая. Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий не имеет претензий к СМИ из-за публикаций о его внедорожнике. Такое заявление сделали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. 

В «Орловских новостях» сообщили, что получили письмо от священнослужителя с претензией по поводу опубликованного ими ранее материала о его Land Cruiser, и приложили фото обращения. 

В митрополии опровергли факт составления подобного послания. 

«Более того, опубликованный в СМИ фейк даже по внешним признакам не соответствует правилам оформления документов, принятых в Ливенской епархии», — отмечается в заявлении.

В митрополии выразили надежду на то, что правоохранителям удастся установить автора «письма». 

Напомним, скандал разгорелся после того как в орловских СМИ появилась информация о том, что у епископ Нектария появился Land Cruiser V8 стоимостью 6 миллионов рублей с «правительственными» номерами. Нектарий заявил, что это подарок. 

Владимир Багров
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