Орловская митрополия объявила распространенное в СМИ письмо от Нектария фейком

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Орел, 30 мая. Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий не имеет претензий к СМИ из-за публикаций о его внедорожнике. Такое заявление сделали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

В «Орловских новостях» сообщили, что получили письмо от священнослужителя с претензией по поводу опубликованного ими ранее материала о его Land Cruiser, и приложили фото обращения.

В митрополии опровергли факт составления подобного послания.

«Более того, опубликованный в СМИ фейк даже по внешним признакам не соответствует правилам оформления документов, принятых в Ливенской епархии», — отмечается в заявлении.

В митрополии выразили надежду на то, что правоохранителям удастся установить автора «письма».

Напомним, скандал разгорелся после того как в орловских СМИ появилась информация о том, что у епископ Нектария появился Land Cruiser V8 стоимостью 6 миллионов рублей с «правительственными» номерами. Нектарий заявил, что это подарок.