Сирия поставит овощи и фрукты в российский «Магнит»

В Избранное

Скопировать

Москва, 31 мая. Продуктовая сеть «Магнит» заключила контракт с поставщиками овощей и фруктов из Сирии.

Владелец компании «Магнит» Аслан Панеш сообщил представителям СМИ, что контракт на поставку овощей и фруктов с сирийскими поставщиками заключен сроком на год. В Новороссийск уже прибыли три первых контейнера с грузом из САР. Отмечается, что это 50 тонн помидоров, перца и баклажанов.

В июне ожидается еще одна поставка из 12 контейнеров. В Россию прибудут 240 тонн черешни, слив, абрикосов и персиков. В течение лета поставщики из Сирии доставят в РФ порядка 6 тысяч тонн овощей и фруктов. К весне 2018 поставки выйдут на уровень до 90 тысяч тонн в год.

Ведутся переговоры о поставке в Сирию 200 тысяч тонн российской пшеницы с прицелом на ежегодный экспорт до 1 миллиона тонн.