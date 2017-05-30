Путин: Отношения России и Индии не подвержены политической конъюнктуре

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Москва, 30 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что отношения России и Индии никогда не подвергались влиянию политической конъюнктуры и всегда основывались на взаимной симпатии двух народов.

По словам российского лидера, двустороннее партнерство двух стран все последующие десятилетия успешно укреплялось. Путин акцентировал внимание на результатах, которых удалось добиться.

Как отметил президент, при финансовом и техническом содействии России были возведены первенцы индийской индустрии: заводы по производству антибиотиков в Ришикеше, медицинских препаратов в Хайдерабаде, электромеханическое предприятие в Корбе, ТЭС в Нейвели, завод горношахтного оборудования в Дургапуре, металлургические комбинаты в Бокаро, Визакхапатнаме и Бхилаи. Глава российского государства напомнил, что российские специалисты также помогали становлению индийской космической программы.

Ранее Путин заявил, что приоритетными задачами в рамках сотрудничества России и Индии являются увеличение объема товарооборота, наращивание производственной кооперации и поставок высокотехнологичной продукции, улучшение условий для предпринимательской деятельности и инвестиций.