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Политика
Сами себя пугаете: Путин призвал Запад отказаться от мифа о «российской угрозе»

Сами себя пугаете: Путин призвал Запад отказаться от мифа о «российской угрозе»

18:23  30 Мая 2017
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Сами себя пугаете: Путин призвал Запад отказаться от мифа о «российской угрозе»

Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин призвал другие страны вместо придумывания «российской угрозы» начать сотрудничать с Россией по всем направлениям, в том числе в сфере безопасности. Об этом он сообщил журналистам газеты Le Figaro.

Путин отметил, что перспектива состоит только в одном  — «в сотрудничестве по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности». Российский президент призвал отказаться от нагнетания обстановки, «мифических российских угроз» и «гибридных войн». 

«Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете…» — укорил президент. 

Главная проблема сегодня - это терроризм, напомнил Путин. Стоит обратить внимание на то, что теракты происходят по всему миру, в том числе во Франции, Бельгии и России, кроме того, идет война на Ближнем Востоке. 

«Вот о чем надо думать, а мы все рассуждаем о том, какие угрозы Россия создает», — подчеркнул российский лидер. 

#путин
Владимир Багров
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