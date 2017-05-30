Сами себя пугаете: Путин призвал Запад отказаться от мифа о «российской угрозе»

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Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин призвал другие страны вместо придумывания «российской угрозы» начать сотрудничать с Россией по всем направлениям, в том числе в сфере безопасности. Об этом он сообщил журналистам газеты Le Figaro.

Путин отметил, что перспектива состоит только в одном — «в сотрудничестве по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности». Российский президент призвал отказаться от нагнетания обстановки, «мифических российских угроз» и «гибридных войн».

«Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете…» — укорил президент.

Главная проблема сегодня - это терроризм, напомнил Путин. Стоит обратить внимание на то, что теракты происходят по всему миру, в том числе во Франции, Бельгии и России, кроме того, идет война на Ближнем Востоке.