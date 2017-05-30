Россия оспорит решение ЕСПЧ по делу о нарушениях на думских выборах 2011 года

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Москва, 30 мая. Россия будет оспаривать решение Страсбургского суда по делу о нарушениях на выборах в Госдуму 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 38 тысяч евро в связи с жалобами на нарушения, которые якобы были допущены во время парламентских выборов в 2011 году.

«Минюст России выражает несогласие с выводами ЕСПЧ о якобы имевших место нарушениях и исходит из того, что выборы в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Государственной Думы проходили в строгом соответствии с законодательством, что подтверждено выводами национальных судебных инстанций», — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что в течение трех месяцев Минюст РФ подготовит документы для обжалования этого решения в Большой палате Европейского суда по правам человека.