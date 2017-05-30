Путин назвал ключевой задачу вывода экономики России на общемировые темпы развития

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Москва, 30 мая. Готовящийся план действий правительства на 2017–2025 годы является ключевым для развития экономики страны, заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

«Как вы знаете, на прошлой неделе правительство представило комплексный план действий, рассчитанный до 2025 года, его задача — обеспечить вывод экономики России на темпы роста не ниже мировых, выше мировых, не позднее 2019–2020 годов», — констатировал российский лидер.

Путин назвал этот план правительства ключевым документом для развития экономики страны с точки зрения долгосрочной стратегии.

Ранее президент страны отметил, что планы экономического развития России должны быть реалистичными и ясными.