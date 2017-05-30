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Россия
Власти Москвы заранее предупредили водителей об урагане

Власти Москвы заранее предупредили водителей об урагане

18:23  30 Мая 2017
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Власти Москвы заранее предупредили водителей об урагане

Москва, 30 мая. Департамент транспорта города Москвы заранее уведомил водителей об урагане 29 мая. Об этом журналистам рассказал глава столичного ведомства Максим Ликсутов.

«Сообщение от МЧС поступило в 13:10, в 13:20 информация была выведена на 125 табло на магистралях города», — подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее представители Следственного комитета Российской Федерации сообщили о том, что 15 человек стали жертвами бушевавшего в Москве и Подмосковье урагана. Еще 200 человек получили травмы и ранения.

#москва #ураган
Алексей Громов
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