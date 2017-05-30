Власти Москвы заранее предупредили водителей об урагане

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Москва, 30 мая. Департамент транспорта города Москвы заранее уведомил водителей об урагане 29 мая. Об этом журналистам рассказал глава столичного ведомства Максим Ликсутов.

«Сообщение от МЧС поступило в 13:10, в 13:20 информация была выведена на 125 табло на магистралях города», — подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее представители Следственного комитета Российской Федерации сообщили о том, что 15 человек стали жертвами бушевавшего в Москве и Подмосковье урагана. Еще 200 человек получили травмы и ранения.