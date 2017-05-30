Сирия: до каких пор «Хезблолла» будет поддерживать Асада — прогнозы и версии

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Несколько дней назад в сирийской провинции Хомс авиация возглавляемой США международной коалиции атаковала подразделение шиитских проиранских ополченцев, воюющих на стороне законного президента Сирии Башара Асада против запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ*, ИГИЛ*).

Инцидент произошел у населенного пункта Ат-Танф, в котором находится тренировочный лагерь спецназа США, где американские инструкторы натаскивают боевиков так называемой сирийской оппозиции. Формально — для войны с ИГИЛ, а, по сути — как ударную силу для свержения Башара Асада.

Когда союзники Асада из шиитской организации «Хезболла», которую поддерживает Иран, также являющийся союзником официального Дамаска, подошли слишком близко к американскому лагерю, по ним сначала ударили с воздуха, а потом округу забросали листовками, в которых говорилось: дескать, лучше не подходите, а то хуже будет. Отметим, раньше коалиция старалась не вступать в прямые боевые столкновения с отрядами «Хезболлы», оставив «грязную» работу Израилю, от которой тот, как известно, не отлынивает.

Что такое «Хезболла»

Слово «Хезболла» (варианты: «Хезболлах», «Хизбалла») в переводе означает — «партия Аллаха». «Хезболла» — это военизированная ливанская шиитская организация, созданная в 1980-х годах и выступающая за создание в Ливане исламского государства* по образцу Ирана. «Хезболла» считается террористической организацией в США, Канаде, Австралии, Великобритании, Израиле, Египте, в странах Персидского залива и в некоторых странах ЕС. Недавно «Хезболлу» признала террористической организацией и Лига арабских государств.

«Хезболла» насчитывает от десяти до 30 тысяч бойцов и неплохо вооружена, в том числе благодаря помощи союзников — в первую очередь Ирана, который использует бойцов-шиитов в своих целях.

«Хезболла» принимала активное участие во всех «заварушках» в Ливане, в результате чего естественным образом стала одним из самых непримиримых противников Израиля. Израиль обвиняет «Хезболлу» в организации и проведении терактов против граждан Израиля и в других преступлениях. Кроме того, по утверждению Тель-Авива, «Хезболла» серьезно угрожает северным границам Израиля, что израильское руководство терпеть не намерено. Поэтому время от времени появляются сообщения, как кто-то нанес удар по позициям «Хезболлы» в районе сирийско-ливанской границы. Израиль традиционно подобные сообщения не комментирует, официальный Дамаск тоже старается, как говорится, не нагнетать, поскольку воевать еще и с Израилем Сирия сейчас ну никак не готова.

«Хезболла» и Асад

В лице «Хезболлы» президент Сирии Башар Асад, испытывающий мощное давление как со стороны ИГИЛ, так и со стороны вооруженной оппозиции и поддерживающего ее Запада, обрел надежного, хотя, возможно, скорее, тактического союзника. Конечно, по мощи и ресурсам этот союзник не сравнится с Россией, которая поддерживает Асада при помощи Воздушно-космических сил (ВКС РФ), но у «Хезболлы» другая задача. Шиитские добровольцы, как говорится, готовы работать на земле. Они храбры, хорошо обучены, имеют современное вооружение, верны и высокомотивированы. Практически, идеальные союзники. В боях в Сирии в ходе идущей там гражданской войны «Хезболла», активно воюющая за Асада примерно с 2015 года, уже потеряла более двух тысяч бойцов.

Освободите Дейр-эз-Зор

Шиитские добровольцы оказались особенно незаменимыми в ходе боевых действиях в районе Дейр-эр-Зора, центра одноименной провинции, вот уже два года блокированного террористами ИГИЛ. Отметим, в ближайшее время, по данным источников Федерального агентства новостей, правительственная Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ и союзников Асада намерена активизировать боевые действия в районе Дер-эз-Зора, поскольку без разблокирования этого города кардинально ситуацию в Сирии не переломить. Важность взятия Дейр-эз-Зора Федеральному агентству новостей объяснил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«Район Дейр-эз-Зора» — это важнейший плацдарм, на котором, кроме всего прочего, находится военно-воздушная база сил Асада, — напомнил Сатановский. — Вокруг, как известно, боевики «Исламского государства». Поэтому все остальное, до того момента, когда будет проведена и завершена военная операция по деблокированию Дейр-эз-Зора, является бессмысленным колебанием воздуха. Да, деблокада Дейр-эз-Зора, безусловно, является частью той стратегии, в рамках которой российские ВКС, сирийские войска и их союзники будут действовать».

И в этой ситуации помощь любого союзника, а особенно такого, как «Хезболла», крайне ценна, подчеркнул эксперт.

Война и мир

Однако, по мнению некоторых аналитиков, возможно, «Хезболла» больше заинтересована в самой войне, чем в грядущем мире, к которому стремятся ведущие ближневосточные игроки, в первую очередь Москва, а также Анкара, которую, мягко скажем, утомили миллионы сирийских беженцев, наводнивших Турцию.

Однако еще один важный гарант сирийского урегулирования — Иран, которому верно служит «Хезболла», вполне может использовать эту организацию для того, чтобы, в том числе, держать в постоянном напряжении Израиль — своего давнего и бескомпромиссного врага. Поэтому Иран использует конфликт в Сирии, чтобы усилить свою безопасность и повысить влияние в регионе. Выполняя задачу, поставленную Тегераном, «Хезболла» укрепляет свою военную инфраструктуру в слабо контролируемых районах Сирии и, прежде всего, на сирийско-ливанской границе, создавая себе плацдарм в случае возможной новой серьезной заварухи с Израилем.

Иными словами, и «Хезболла», и ее покровитель Иран в стратегическом плане, скорее, заинтересованы в «ливанизации» сирийского конфликта и в относительной слабости Асада, чем в сильной единой послевоенной Сирии.

Впрочем, до мира в Сирии еще далеко, а пока в тактическом плане «Хезблолла» — один из самых верных и полезных союзников Асада.

* Организация запрещена на территории РФ.