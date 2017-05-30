Путин призвал сделать «ясным и реалистичным» план экономического развития России

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Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что планы экономического развития РФ должны быть реалистичными и ясными. По словам российского лидера, необходимо сделать упор на наращивании несырьевого экспорта, а также на улучшение делового климата.

Так, на совещании по экономическим вопросам президент отметил, что планы экономического развития государства должны отражать интересы людей и единство взглядов страны, деловых кругов, институтов гражданского общества, а значит должны быть ясными и реалистичными, и наилучшим образом отвечать нынешним и перспективным вызовам.

Глава государства подчеркнул, что важно сделать ставку на формирование новых точек роста в регионах, наращивание объемов несырьевого экспорта, развитие малого и среднего бизнеса, повышение производительности труда и эффективности крупных инвестиционных проектов, улучшение делового климата и рост конкурентоспособности российской экономики.

Напомним, ранее Путин обозначил приоритет сотрудничества России и Индии.